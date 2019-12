La version finale d'iOS 13.3 est disponible pour tous !

Mise à jour 19:11 :

Voici les notes de version complètes :



iOS 13.3 apporte des correctifs et des améliorations ainsi que des paramètres de contrôle parental supplémentaires pour « Temps d'écran ».



Temps d'écran

• Nouveaux paramètres de contrôle parental permettant de restreindre davantage la liste des personnes qu'un enfant peut contacter par téléphone, FaceTime ou Messages,

• Liste de contacts permettant aux parents de gérer les contacts pouvant apparaître sur les appareils de leur enfant.



Bourse

• Poursuivez votre lecture en suivant les liens vers des articles connexes ou vers d'autres articles du même journal.



Cette mise à jour apporte également des correctifs et des améliorations, elle permet notamment :

• de créer de nouveaux extraits vidéo en raccourcissant des vidéos dans Photos,

• d'assurer la prise en charge dans Safari des clés de sécurité NFC, USB et Lightning compatibles FIDO2,

• de résoudre des problèmes pouvant empêcher le téléchargement des nouveaux messages dans Mail,

• de résoudre un problème pouvant empêcher la suppression des messages sur les comptes Gmail,

• de résoudre des problèmes pouvant entraîner l'affichage de caractères incorrects dans les messages ainsi que la duplication des messages envoyés sur les comptes Exchange,

• de résoudre un problème pouvant empêcher le déplacement du curseur après un appui long sur la barre espace,

• de corriger un problème pouvant rendre les captures d'écran floues lorsque ces dernières sont envoyées via Messages,

• de résoudre un problème pouvant empêcher la sauvegarde des captures d'écran dans Photos lorsque celles-ci ont été recadrées ou annotées,

• de résoudre un problème pouvant faire échouer le partage de mémos vocaux avec d'autres apps audio,

• de résoudre un problème pouvant empêcher la suppression de la pastille indiquant les appels manqués dans l'app Téléphone,

• de résoudre un problème pouvant entraîner l'affichage erroné des Données cellulaires comme étant désactivées,

• de résoudre un problème pouvant empêcher la désactivation du Mode sombre lorsque l'Inversion intelligente est activée,

• de résoudre un problème pouvant ralentir de façon anormale la vitesse de charge de certains chargeurs sans fil.

Mise à jour 19:32 :

tvOS 13.3 est également proposé pour l'Apple TV, là aussi avec des corrections de bugs.

Parmi les nouveautés inaugurées avec iOS 13.3, on retrouve notamment un nouveau réglage pour limiter le temps de communication dans la fonctionnalité Temps d'écran. Ce réglage concerne les applications Téléphone, FaceTime et Messages, pour lesquelles il est possible d'empêcher les communications sur des plages horaires prédéfinies. Il est également possible d'exclure les contacts d'urgence de cette limite. Cette nouvelle option se situe dans Réglages > Temps d'écran > Limites de communication.Une autre option dans l'application Réglages permet de retirer les stickers Animojis et Memojis du clavier Emojis. Elle est activée par défaut : la décocher permet de retrouver les emojis dans leur ordre standard au sein du clavier d'iOS. Le réglage se situe dans Réglages > Général > Clavier.iOS 13.3 prend également en charge les clés d'authentification répondant au standard FIDO2 ; le système gère les clés de sécurité NFC, USB et Lightning dans Safari, SFSafariViewController et ASWebAuthenticationSession avec le standard WebAuthn. En clair, iOS 13.3 permet d'utiliser les clés FIDO2, comme la YubiKey 5Ci de Yubico, pour s'authentifier sur des sites web sur Safari, avec une compatibilité avec les principaux gestionnaires de mots de passe comme 1Password.Comme toujours, vous pourrez trouver cette mise à jour dans l'application Réglages, puis dans "Général" et "Mise à jour logicielle". Comme pour chaque mise à jour, n'oubliez pas de réaliser une sauvegarde de votre iPhone, de votre iPad ou de votre iPod touch avant d'appliquer la mise à jour ; vous pouvez déclencher une synchronisation en connectant votre appareil à votre ordinateur, ou déclencher une sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant).