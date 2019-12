Apple Watch : watchOS 6.1.1 est disponible

Utilisateurs d'Apple Watch, une petite mise à jour est disponible pour votre montre ce soir : la version finale de watchOS 6.1.1 vient d'être mise en ligne par Apple. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais plutôt de corriger des bugs et améliorer les performances générales du système.Cette mise à jour est évidemment conseillée pour tous les utilisateurs ayant déjà leur montre sous watchOS 6. Pour installer watchOS 6.1.1, vous devez utiliser l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone. Attention, Apple exige que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie et qu'elle soit placée sur son chargeur.