Un premier aperçu du Mac Pro de 2019 chez les youtubeurs

Officiellement disponibles à la commande depuis aujourd'hui , le Mac Pro de 2019 et l'écran Pro Display XDR arriveront chez leurs premiers utilisateurs d'ici une à deux semaines. En attendant que le "grand public" puisse mettre la main dessus, Apple a envoyé des unités de démonstration à trois youtubeurs : Marques Brownlee iJustine et Jonathan Morrison . Il est encore trop tôt pour pouvoir découvrir des tests en bonne et due forme, mais les trois vidéastes nous donnent aujourd'hui un premier aperçu de la nouvelle tour et du nouvel écran professionnel d'Apple.Les youtubeurs se sont montrés impressionnés par le silence et les performances de cette nouvelle machine — notons que la configuration prêtée par Apple était équipée d'un processeur Xeon à 28 coeurs et de 384 Go de mémoire vive, ce qui est très loin d'être le modèle de base. Marques Brownlee donne notamment l'exemple d'un export d'une vidéo 8K réalisé en 4 minutes et 20 secondes avec le Mac Pro, là où l'iMac avait mis 11 minutes et 56 seconde et le MacBook Pro 20 minutes et 8 secondes. On peut également découvrir un score Geekbench 5 de 1 180 (monocoeur) et de 21 303 (multicoeur), ou encore un score Cinebench CPU de 9 918. Tout cela devra être confirmé à l'occasion de tests plus approfondis, mais ces premier aperçus sont très prometteurs.