Comment ajouter de la RAM et des modules MPX sur le Mac Pro de 2019

Le Mac Pro de 2019 a la particularité d'être modulaire, c'est à dire qu'il est possible d'ajouter ou de modifier des composants après l'achat de la tour. Suite à la commercialisation de ce nouvel ordinateur hier, Apple a publié deux vidéos pour expliquer comment procéder à l'ajout de mémoire vive, et comment ajouter ou remplacer les modules MPX. Les deux opérations sont très simples, les composants du Mac Pro étant aisément accessibles : il suffit en effet de retirer le châssis pour accéder aux entrailles de la machine, et il n'y a pas besoin de tournevis pour cela ! Un tournevis cruciforme classique sera bien nécessaire pour retirer la plaque de fixation des modules MPX, mais l'ajout de mémoire se fait sans le moindre outil.Si vous décidez d'ajouter ou de modifier des composants au sein de votre Mac Pro de 2019 après son achat, Apple a mis en place une nouvelle section sur sa boutique en ligne appelée Composants Mac . Voici les produits qui y sont proposés actuellement :Attention, certains accessoires peuvent être commandés dès aujourd'hui mais d'autres ne sont pas encore en stock. Cela viendra probablement dans les prochaines semaines, au fur et à mesure de la disponibilité du Mac Pro, dont certaines options font pour le moment exploser les délais.