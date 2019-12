Le bug ''pop'' du MacBook Pro 16'' en partie résolu avec macOS 10.15.2 ?

Sorti hier soir, macOS 10.15.2 pourrait bien avoir résolu le bug d'enceintes du MacBook Pro 16", ou tout du moins partiellement si l'on en croit les nombreux témoignages recueillis par MacRumors . Beaucoup d'utilisateurs touchés par ce "pop", émis par les haut-parleurs lorsque l'utilisateur fait pause/lecture ou se déplace au sein d'une vidéo ou d'un morceau, rapportent en effet que l'installation de macOS 10.15.2 a permis de faire disparaître ce pénible petit bruit. Certains utilisateurs affirment en revanche que le bug serait toujours présent, mais le bruit serait moins fort et il surviendrait moins fréquemment.Dans un mémo publié la semaine dernière, Apple avait confirmé que le problème de bruit des haut-parleurs du MacBook Pro 16" était bien logiciel et qu'un correctif était dans les tuyaux. Apple n'a en revanche pas indiqué la présence de ce correctif dans les notes de version de macOS 10.15.2 hier soir. Il est donc bien possible que le problème n'ait été que partiellement résolu pour le moment ; MacRumors indique d'ailleurs que le mémo d'Apple parlait de « mises à jour » au pluriel, signe qu'un nouveau correctif sera sans doute déployé un peu plus tard, le temps de fignoler les derniers détails. Encore un peu de patience, donc...