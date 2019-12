L'iPhone 5G, pas plus cher que les modèles actuels ?

Tous les modèles d'iPhone qui seront dévoilés en septembre 2020 seront équipés d'un modem 5G, ne cesse d'affirmer l'analyste Ming-Chi Kuo. Alors qu'Apple commercialiserait pas moins de quatre modèles différents (deux modèles classiques de 5,4" et 6,1" et deux modèles Pro de 6,1" et 6,7"), les modèles d'entrée de gamme intégreraient un modem 5G prenant en charge les fréquences inférieures à 6 GHz et les modèles haut de gamme prendraient aussi en charge les ondes millimétriques. Pour Apple, cela aurait bien sûr un coût, et il serait important : de 30 à 100 dollars selon les modèles, selon une nouvelle note de Ming-Chi Kuo . L'analyste précise en revanche qu'Apple ne compterait pas profiter de cette nouveauté pour augmenter ses prix, ou tout du moins pas de manière significative.Selon Ming-Chi Kuo, souvent bien informé, Apple ferait tout son possible pour réduire d'autres dépenses, et notamment celles relatives à l'ingénierie non récurrente de ses sous-traitants : la mise au point et le test du nouveau châssis métallique de l'iPhone 12 , qui pourrait rappeler celui de l'iPhone 4, pourraient ainsi être réalisés directement par Apple. Ces paiements non récurrents aident les fournisseurs à maintenir un certain niveau de revenus lorsque la production d'iPhone baisse au printemps ; avec un calendrier différent impliquant deux sorties par an (par exemple avec l'iPhone 9 en mars), cette "subvention" serait moins essentielle. Bref, Apple ferait évoluer sa tambouille interne pour faire des économies.

Tailles de 6,7" et 5,4" — concept par Ben Geskin

La présentation de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro est encore lointaine, mais Apple est déjà en train de préparer sa mise en production avec ses différents sous-traitants ; il est donc normal que les rumeurs soient déjà nombreuses. Il est en revanche probable que certaines informations au sujet de la future gamme soient encore inconnues, et que certains éléments non essentiels aient encore le temps d'évoluer. Le portrait robot de la future gamme d'iPhone s'affinera au fil des semaines.