Le SSD du Mac Pro de 2019 remplaçable... par le SAV d'Apple

Le stockage du Mac Pro de 2019 prend la forme de deux barrettes de SSD amovibles, directement accessibles sur le côté des ventilateurs une fois le châssis retiré. Vous l'aurez cependant peut-être remarqué : Apple ne propose pas de barrettes de remplacement sur l'Apple Store, si vous vous apercevez par exemple quelques mois après votre achat que vous avez besoin d'un espace de stockage supérieur. Et pour cause : bien qu'accessibles, les barrettes ne peuvent pas être remplacées directement par l'utilisateur final.Sur son site web, Apple a mis en place une page pour récapituler comment remplacer ou ajouter certains composants au Mac Pro de 2019. Pour les deux modules SSD, il est conseillé de contacter Apple ou un centre de services agréé Apple . Si remplacer les barrettes est un jeu d'enfants, il est en effet nécessaire d'authentifier le nouveau SSD avec le contrôleur de sécurité Apple T2, et seul un technicien certifié est habilité à le faire.Par défaut avec 256 Go de stockage, le Mac Pro de 2019 est proposé avec de multiples options permettant de grimper jusqu'à 4 To, et même 8 To prochainement. Si vous hésitez au sujet de la quantité de stockage à choisir, sachez donc qu'il sera possible de remplacer le SSD de votre Mac Pro ultérieurement mais que cela sera contraignant et bien sûr coûteux, d'autant plus qu'il ne sera a priori pas possible de revendre une barrette dont vous n'auriez plus l'usage. Mieux vaut prévoir un peu large...