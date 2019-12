Un test ''dans la vraie vie'' du Mac Pro de 2019 avec Logic Pro X

Voilà un test comme on a rarement l'habitude d'en voir. Après son premier aperçu du Mac Pro de 2019, le youtubeur Jonathan Morrison a décidé de faire les choses différemment et a demandé aux producteurs Andrew Dawson et Jackson Foote d'enregistrer une chanson en deux heures en utilisant la nouvelle tour professionnelle d'Apple ainsi que l'écran Pro Display XDR. En collaboration avec la chanteuse WOLF, les musiciens nous montrent toutes les étapes de la création de la chanson sur Logic Pro X, le logiciel de musique assistée par ordinateur d'Apple.Sur le Mac Pro prêté par Apple, on retrouve un Xeon W 28 cœurs cadencé à 2,5 GHz et 384 Go de mémoire vive. Une configuration très musclée qui coûte 22 099 € et qui n'a bien évidemment pas moufté de toute la séance malgré les centaines de pistes et de plugins utilisés. Lorsque les artistes affichent les statistiques du processeur en temps réel, on voit d'ailleurs que le Mac Pro en a encore beaucoup sous la pédale ; cette configuration est nettement au-dessus de leurs besoins, alors que Jackson Foote se plaint de rencontrer des problèmes de performance sur son MacBook Pro.Filmé comme un documentaire, ce test n'a certainement pas une grande valeur scientifique et ne permettra pas forcément aux utilisateurs de Logic Pro X de déterminer avec précision quelle sera la configuration idéale pour leurs besoins. La vidéo nous montre en revanche d'une magnifique manière en quoi certaines configurations outrageusement chères peuvent aussi trouver leur clientèle. Ce Mac Pro de 2019 est clairement destiné à un public de niche, mais ce test nous montre qu'il peut être parfaitement pertinent dans certains cadres professionnels.