Deep Fusion : Apple rachète Spectral Edge pour améliorer ses photos

Apple prépare déjà l'avenir de la technologie Deep Fusion, qui a fait ses premiers pas cette année au sein de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro et qui permet de combiner le résultat de plusieurs clichés pris avec différents réglages afin d'obtenir une photo finale de meilleure qualité. Bloomberg nous apprend en effet aujourd'hui le rachat de la startup britannique Spectral Edge ; Apple n'a pas officiellement communiqué sur le sujet, mais des documents réglementaires ont permis de déterminer que ses avocats avaient récemment pris le contrôle de l'entreprise. Le montant de la transaction n'est pas précisé.Spectral Edge a développé une technologie permettant de combiner une photo classique avec les données d'un capteur infrarouge. C'est le même principe que Deep Fusion, mais avec un capteur différent. Bien sûr, Apple pourrait avoir racheté Spectral Edge dans le seul but d'améliorer sa technologie existante et de permettre de meilleurs résultats en basse luminosité sur de futures versions d'iOS. Il est difficile cependant de ne pas rapprocher cette information des multiples rumeurs prêtant à Apple l'intention d'équiper l'iPhone d'une caméra temps de vol, ou caméra 3D, qui fonctionne justement grâce à un signal infrarouge. Ce nouveau capteur, qui mesure le temps mis par le signal infrarouge pour rebondir sur les différents obstacles de son environnement jusqu'à cinq mètres de distance, permettrait de créer en temps réel une carte 3D très précise de l'environnement de l'iPhone. Il permettrait également de donner un petit coup de main à Deep Fusion.

Image de démo de Spectral Edge

Ce nouveau capteur infrarouge devrait faire ses premiers pas au sein de l'iPhone 12 Pro en fin d'année prochaine, et plusieurs bruits de couloir nous indiquent qu'il pourrait également se retrouver sur des modèles d'iPad Pro . Ce n'est pas dans les habitudes d'Apple de communiquer sur les raisons de ses acquisitions d'entreprises, et nous n'aurons probablement pas de nouvelles de Spectral Edge. Nous pouvons en revanche bien nous attendre à d'importantes nouveautés du côté de Deep Fusion et des capteurs infrarouges l'année prochaine.