Finalement, la taxe douanière sur l'iPhone est annulée

La taxe douanière de 15% qui aurait dû toucher l'iPhone, l'iPad, les ordinateurs portables d'Apple ainsi que d'autres produits de la marque dès le 15 décembre, ne sera finalement pas mise en place. Le président américain, Donald Trump, a en effet fini par signer un accord commercial avec la Chine , ce qui entraîne l'annulation de cette taxe qui aurait touché de plein fouet les produits mobiles d'Apple. Il avait en effet été estimé qu'Apple aurait dû augmenter le prix de l'iPhone d'environ 150 dollars pour compenser la mise en place de cette taxe ; une augmentation déraisonnable qui n'aurait probablement jamais été mise en place, en tout cas dans son intégralité, mais les bénéfices d'Apple aux États-Unis auraient alors sensiblement chuté.Donald Trump s'était déjà montré sensible aux arguments d'Apple contre cette taxe douanière. Simple coup de bluff de la part du président des États-Unis dans le cadre de ses négociations avec la Chine ? Pas si sûr : la firme de Cupertino est déjà touchée par une taxe de 30% sur certains de ses produits, comme l'Apple Watch, les AirPods ou encore l'iMac, et Apple a dû accepter de produire son Mac Pro au Texas pour éviter une ponction de 25%. L'iPhone représente en revanche la moitié des revenus de l'entreprise et cette nouvelle taxe aurait eu des conséquences bien plus importantes pour Apple. Tout est bien qui finit bien...