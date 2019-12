iOS 13.3 : un gros bug pour les limites de communication

Avec la version 13.3 d'iOS , qui est sortie un peu plus tôt cette semaine, un nouveau réglage a fait son apparition au sein de la fonctionnalité Temps d'écran : la possibilité de limiter les communications pendant des plages horaires prédéfinies. Cette nouvelle option se situe dans Réglages > Temps d'écran > Limites de communication. Essentiellement destinée aux parents souhaitant mieux contrôler la sécurité du téléphone de leurs enfants, la fonctionnalité permet notamment de limiter les communications aux contacts déjà enregistrés.Malheureusement, la fonctionnalité n'a visiblement pas été assez testée par Apple avant d'être finalisée. Comme l'a repéré CNBC , il y a un énorme bug lorsque les contacts ne sont pas enregistrés sur iCloud mais seulement sur l'iPhone : si un numéro inconnu envoie un message, il est alors possible de créer un contact à partir de ce numéro qui est alors exclu des limites de communication. Autre bug rapporté par CNBC : il reste toujours possible de demander à Siri d'appeler ou d'envoyer un message à n'importe quel numéro...

Image par 9To5Mac

Apple a reconnu l'existence de ce bug à CNBC et promis l'arrivée prochaine d'un correctif pour rétablir le bon fonctionnement de cette fonctionnalité. En attendant la mise à jour logicielle, vous pouvez régler le problème en forçant la synchronisation des contacts sur iCloud. Pour cela, rendez-vous dans l'application Réglages > Contacts > Compte par défaut, puis sélectionnez iCloud.