Des stocks d'AirPods Pro en boutique

Noël approche et l'état des stocks d'AirPods Pro est toujours aussi désastreux sur l' Apple Store : si vous commandez vos exemplaires aujourd'hui, vous ne les recevrez en effet pas avant le 20 janvier. Pour un cadeau, c'est râpé... sauf si vous habitez près d'une des boutiques officielles d'Apple : il arrive en effet que les Apple Stores physiques reçoivent un petit stock qui est donc disponible immédiatement, et c'est le cas aujourd'hui un peu partout en France. Vous pouvez choisir votre magasin de retrait sur l'Apple Store, passer commande et ainsi vous assurer que vos AirPods Pro vous seront réservés en boutique.Attention, les stocks sont très limités et tous les Apple Stores n'ont pas été approvisionnés aujourd'hui. Si vous comptez acheter des AirPods Pro rapidement, nous vous conseillons en tout cas de vérifier les stocks en boutique tous les jours, en cas de livraison en matinée. Alternativement, vous pouvez retrouver les AirPods Pro chez les revendeurs sur notre comparateur de prix ; attention, là aussi les délais sont souvent élevés et seuls Rue du Commerce , la Fnac et Darty promettent encore du stock avant Noël à l'heure où nous écrivons ces lignes.