L'iMac Pro gère l'écran Pro Display XDR 6K... en 5K

L'écran Pro Display XDR d'Apple n'est pas compatible avec beaucoup de modèles d'ordinateurs : sur l'Apple Store , on peut en effet lire que le nouvel écran professionnel d'Apple ne fonctionne qu'avec le Mac Pro de 2019, le MacBook Pro 15,4" de 2018, le MacBook Pro 16" de 2019 et les iMac 21,5" et 27" de 2019. Voilà de quoi frustrer les utilisateurs de l'iMac Pro, le modèle de tout-en-un pommé le plus haut de gamme qui est un peu plus ancien (il a été commercialisé en décembre 2017 ).L'iMac Pro est malheureusement équipé d'un contrôleur Thunderbolt 3 un peu plus ancien (Alpine Ridge) que les modèles d'iMac de 2019 (Titan Ridge) ; il ne dispose pas d'une bande passante suffisante pour gérer la définition 6K (6 016 x 3 384 pixels) du nouvel écran d'Apple. Une information qui a pu être vérifiée par le vidéaste Thomas Grove Carter, qui a découvert que le Pro Display XDR était bien pris en charge par l'iMac Pro, mais avec une définition maximale de 5K (5 120 x 2 880 pixels).

Image par Thomas Grove Carter

Cette découverte disqualifie donc le Pro Display XDR pour les utilisateurs de l'iMac Pro (à moins que celui-ci soit associé à un eGPU Blackmagic), et elle pourrait également détourner un certain nombre de clients potentiels du tout-en-un professionnel d'Apple, qui aurait bien besoin d'une mise à jour sérieuse après deux ans au catalogue sans changement... Notons au passage que les rumeurs à ce sujet sont totalement inexistantes ; alors qu'Apple vient tout juste de commercialiser le Mac Pro de 2019, nous n'avons aucune indication sur l'avenir de l'iMac Pro pour le moment.