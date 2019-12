Les silencieux ventilateurs du Mac Pro de 2019

Le Mac Pro de 2019 commence à arriver chez ses premiers utilisateurs et les premiers avis sont unanimes : la nouvelle tour professionnelle d'Apple est particulièrement silencieuse, même lorsqu'elle doit gérer une importante charge de travail. Le nouveau Mac Pro est pourtant l'ordinateur de tous les superlatifs, avec de nombreuses options permettant de créer une configuration très haut de gamme, avec un processeur doté de 28 coeurs, jusqu'à 1,5 To de RAM et plusieurs modules graphiques. Le secret de ce silence a été expliqué par Chris Ligtenberg, directeur senior du design produit, à Popular Mechanics Le nom de Chris Ligtenberg se retrouve sur des dizaines de brevets d'Apple, et l'ingénieur est spécialisé dans le déplacement de l'air. C'est lui qui a dirigé le groupe à l'origine des trois énormes ventilateurs présents à l'avant du Mac Pro., qui sont toujoursmais dont la fréquence de rotation a été répartie aléatoirement afin de créer le bruit le moins irritant possible.. Chris Ligtenberg explique avoir optimisé au maximum le système pour que lorsque les ventilateurs doivent tourner rapidement, le bruit soit notable mais pas désagréable.Chris Ligtenberg est également revenu sur les larges sphères trouées qui composent les faces avant et arrière du Mac Pro, ainsi que l'arrière de l'écran Pro Display XDR. Pour l'ingénieur, ce système permet d'améliorer le refroidissement passif en augmentant considérablement la surface de métal exposée à l'air libre, tout en permettant un fonctionnement optimal à la fois horizontalement et verticalement (dans le cadre de l'écran) et en limitant l'incrustation de poussière et de corps étrangers. Pour le Mac Pro de 2019, ce nouveau châssis permet une circulation d'air 20% supérieure à celle de la première génération de Mac Pro qui présentait une grille frontale bien plus classique.Ce design bien particulier, qui a valu au nouveau Mac Pro le surnom de "râpe à fromage", a donc été conçu spécifiquement pour optimiser le refroidissement et minimiser le bruit de la machine. Pourrions-nous voir cet élément de design débarquer sur d'autres produits, comme un éventuel iMac Pro revu de fond en comble ? Sans surprise, Chris Ligtenberg ne répond pas à la question pour le moment.