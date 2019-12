L'efficacité du verre nano-texturé du Pro Display XDR contre les reflets

Le nouvel écran professionnel d'Apple, le Pro Display XDR, est décliné en deux finitions : avec un verre standard (5 499 €), ou avec un verre nano-texturé pour un supplément de 1 000 € (6 499 €). Ce verre dispose d'une finition gravée à l'échelle nanométrique qui permet de réduire les reflets sans dégrader la qualité de l'image (notamment son contraste). Le youtubeur Jonathan Morrison a pu mettre la main sur les deux versions de cet écran pour nous permettre de nous faire une première idée de l'efficacité de cette finition nano-texturée. Le revêtement mat ne déçoit pas : là où le verre classique réagit comme un miroir face à la lampe torche de Jonathan Morrison, le verre nano-texturé atténue très fortement le reflet, toujours visible mais très diffus et beaucoup moins dérangeant.

À partir de 1:22

Cette finition matte vaut-elle le supplément de 1 000 € demandé par Apple ? Les tarifs de l'écran Pro Display XDR et du Mac Pro de 2019 ont beaucoup fait jaser, mais cet équipement n'est clairement pas destiné au grand public et ce supplément ne sera pas insurmontable pour les studios et les professionnels les plus exigeants. Évidemment, ce modèle restera en revanche réservé à un marché de niche.