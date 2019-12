Un abonnement annuel à 49,99  pour Apple Arcade

Apple Arcade est disponible depuis le mois de septembre à un tarif de 4,99 € par mois (après un mois d'essai gratuit). Aujourd'hui, une nouvelle option a fait son apparition : l'abonnement annuel, qui est proposé à 49,99 €. Cela permet d'économiser l'équivalent de deux mois d'abonnement, ou précisément 9,89 €. L'option est accessible depuis l'App Store : pour y accéder et modifier votre abonnement, cliquez sur votre photo de profil, puis sur "Abonnements" et enfin "Apple Arcade" ; cette offre annuelle moins chère n'est pour le moment pas proposée au moment de l'inscription.Voilà une bonne nouvelle pour les accros aux jeux vidéo d'Apple Arcade. Apple pourrait faire un effort supplémentaire l'année prochaine en créant un abonnement global regroupant d'autres services, comme Apple TV+ et Apple Music, mais les négociations avec les labels discographiques seraient compliquées et cela n'a donc rien d'une certitude pour le moment.