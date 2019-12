Tiens, des Mac Pro de 2019 assemblés en Chine...

Si vous avez suivi l'actualité du Mac Pro cet été, vous savez que la nouvelle tour professionnelle d'Apple a fait l'objet d'un bras de fer avec Donald Trump, qui voulait absolument que cet ordinateur soit fabriqué sur le sol américain et qui a menacé Apple d'appliquer une taxe douanière de 25% si le choix était fait de retourner en Chine pour la production de ce modèle. Le président des États-Unis a fini par gagner la partie, et Apple a annoncé à la fin du mois de septembre que le Mac Pro de 2019 serait finalement conçu dans son usine d'Austin, au Texas, là où était déjà assemblé le Mac Pro de 2013. À la fin du mois de novembre, Apple a même annoncé la création d'un nouveau campus à Austin, alors que Donald Trump visitait l'usine d'assemblage du Mac Pro.Quelques jours après le lancement des commandes du Mac Pro de 2019 , les premières unités commencent à arriver chez leurs clients. Le tout premier témoignage nous vient de France, avec un lecteur de nos confrères de MacGeneration qui nous apporte la preuve qu'Apple a en réalité fait le minimum pour satisfaire Donald Trump et éviter la surtaxe : Apple conçoit bien des Mac Pro de 2019 en Chine ! Les modèles reçus aujourd'hui en France sont en effet expédiés de Chine, avec la mentioninscrite sur le châssis de la tour.L'usine d'Austin sert-elle uniquement pour le marché américain ? Il faudra attendre quelques jours pour en avoir le coeur net, mais nous savons en tout cas aujourd'hui qu'il est plus rentable pour Apple d'avoir une double chaîne de production, dont l'essentiel est très probablement en Chine, plutôt qu'une seule située aux États-Unis ; cette mesure prise par Apple nous montre qu'une relocalisation de la chaîne de production n'est absolument pas à l'ordre du jour à Cupertino.