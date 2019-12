L'écran Pro Display XDR compatible avec l'iPad Pro et le MacBook 12''

XDR also works with a 2015 12 inch MacBook 😅 pic.twitter.com/jIEgKryBpA — Plain Old Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ (@tldtoday) December 16, 2019

L'écran Pro Display XDR d'Apple est officiellement compatible avec le Mac Pro de 2019, le MacBook Pro 15,4" de 2018 ou ultérieur, le MacBook Pro 16" et les iMac de 2019. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, il peut également fonctionner avec l'iMac Pro , mais avec une définition limitée à 5K (5 120 x 2 880 pixels) et non 6K (6 016 x 3 384 pixels) pour la définition native de cet écran. Les différents tests commencent à montrer que le nouvel écran professionnel d'Apple est en effet compatible avec d'autres produits d'Apple, avec une définition d'écran réduite.Décidément en forme en ce moment, Jonathan Morrison nous apporte aujourd'hui la preuve que le Pro Display XDR est capable de fonctionner avec des produits n'étant pas équipés d'un port Thunderbolt 3 mais seulement d'un connecteur USB-C. Le youtubeur a en effet fait le test avec un iPad Pro, parfaitement capable de s'afficher sur le nouvel écran d'Apple (mais avec des bandes noires sur les côtés, sauf lors de la lecture d'une vidéo), ainsi qu'avec le MacBook 12" qui gère le Pro Display XDR en plein écran avec une définition 5K.Bien sûr, personne n'achètera l'écran Pro Display XDR d'Apple, dont les tarifs débutent à 5 499 € (sans le pied), pour le faire fonctionner avec un appareil qui n'est pas capable de le prendre en charge en pleine définition. En revanche, il est toujours intéressant de savoir que cela reste possible pour des usages occasionnels, par exemple dans le cadre d'un test ou d'une présentation. Notez d'ailleurs que n'importe quel Mac équipé d'un port Thunderbolt 3 peut prendre pleinement en charge le Pro Display XDR s'il est relié à un eGPU Blackmagic.