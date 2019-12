Quel programme pour le MacBook Air en 2020 ?

Une question de processeurs...

Le MacBook Air de 2019 intègre une puce Core i5 bicœur cadencée à 1,6 GHz (mode Turbo à 3,60 GHz), plus spécifiquement le modèle Core i5-8210Y de la série Amber Lake d'Intel. La suite logique pourrait être de passer au processeur équivalent de dixième génération, toujours dans la série Amber Lake : le Core i5-10210Y , qui a la particularité d'intégrer quatre coeurs cadencés à 1 GHz (mode Turbo à 4 GHz). Ce doublement du nombre de coeurs devrait permettre une belle évolution de la puissance malgré la fréquence nominale en baisse.Apple pourrait également opter pour un processeur Intel de dixième génération de la série Ice Lake, la première à être gravée avec une finesse de 10 nanomètres. Cette nouvelle génération de processeurs a été annoncée en août dernier ; elle n'est pas encore disponible mais cela ne devrait plus tarder — cela devrait en tout cas être bon pour le MacBook Air de 2020. Les puces en question peuvent également être dotées de quatre coeurs, avec des fréquences nominales entre 0,7 et 1 GHz, et ces processeurs intègrent des parties graphiques bien plus puissantes . Grâce à la gravure plus fine, les processeurs Ice Lake pourraient permettre d'afficher une autonomie en hausse, ce qui pourrait être un sympathique argument de vente pour le prochain modèle de MacBook Air. En revanche, les processeurs Ice Lake devraient être plus chers que les processeurs Amber Lake.

(lire : Intel lance ses premiers processeurs Ice Lake (10 nm))

Le design et le clavier

Le stockage et le prix

Quel que soit le choix que fera Intel, le nouveau processeur utilisé permettra la prise en charge native du Wi-Fi 6, qui permet de gagner en débit (de +20% à +50% en pratique), avec une meilleure couverture et de meilleures performances lorsque de nombreuses machines sont connectées sur un même point d'accès, le tout en faisant des économies d'énergie. Le MacBook Air pourrait donc adopter cette nouvelle norme avant le MacBook Pro . Dans le même domaine, le Bluetooth 5.0 devrait également faire ses débuts sur le MacBook Air.Si Apple opte pour une puce Ice Lake, la prise en charge de la mémoire vive LPDDR4 devrait également permettre l'apparition d'une option permettant de grimper à 32 Go de RAM. Les modèles standard devraient toutefois rester à 8 Go par défaut pour le moment ; cette quantité est suffisante pour la plupart des utilisateurs, et le MacBook Pro 13,3", plus haut de gamme, s'en contente d'ailleurs encore.Le MacBook Air de 2020 pourrait-il adopter un nouveau design ? Seulement deux ans après l'arrivée du design actuel, il y a une petite possibilité qu'Apple apporte une retouche à son petit portable en reprenant certaines des évolutions du récent MacBook Pro 16". Deux changements sont possibles : l'intégration du nouveau clavier à mécanisme à ciseaux, plus épais pour un meilleur confort de frappe et surtout pour une meilleure fiabilité, et l'intégration d'un écran légèrement plus grand grâce à la réduction des marges autour de la dalle.Pour ce qui est du nouveau clavier, Phil Schiller a déjà déclaré qu'Apple allait continuer à produire les deux types de clavier, ce qui pourrait fermer la porte à une évolution du MacBook Air pour le moment ; le clavier à mécanisme papillon pourrait donc être conservé. Pour ce qui est de l'écran, il est semble assez probable que l'augmentation de taille soit réservée au petit modèle de MacBook Pro dans un premier temps. Il reste bien sûr la possibilité d'une bonne surprise, mais il vaut mieux s'attendre à un design sans changement majeur pour le MacBook Air de 2020.Pour les ordinateurs portables d'Apple, quantité de stockage et prix sont étroitement liés : la mémoire flash coûte en effet très cher, alors que c'est sans doute la variable la plus importante sur un ordinateur grand public. La capacité des SSD embarqués dans le MacBook Air fait en effet souvent débat : les 128 Go proposés sur le modèle d'entrée de gamme sont-ils suffisants ? La réponse est non pour beaucoup d'utilisateurs, mais certains s'en satisfont et cela permet d'obtenir un prix d'appel plus attractif. Si Apple venait à donner un petit coup de pouce au MacBook Air, faudrait-il ainsi doubler les capacités de stockage sans toucher aux prix (ce qu'Apple a récemment fait sur son MacBook Pro 16"), ou ne pas toucher aux capacités en baissant les tarifs ?Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question ; c'est un choix stratégique qu'Apple devra trancher. Il est tout à fait possible que rien ne change si Apple est satisfaite du volume de vente du MacBook Air, mais la récente évolution du MacBook Pro 16", désormais proposé avec un minimum de 512 Go contre 256 Go auparavant, apporte un signal positif très encourageant.

La gamme actuelle — Seul le stockage est différent

C'est pour quand ?

Il y a souvent des exceptions, mais Apple met en règle générale ses machines les plus populaires à jour une fois par an. Le MacBook Air actuel remonte au mois de juillet de 2019, et on peut donc s'attendre à l'arrivée de la gamme de 2020 durant le printemps ou l'été de 2020, à temps pour le lancement de l'offre Back to School destinée aux étudiants.Vous l'aurez compris, nous ne nous attendons pas à une révolution mais le MacBook Air de 2020 devrait être une mise à jour intéressante avec un gain de puissance, possiblement une meilleure autonomie, des technologies sans fil plus au goût du jour, et on l'espère vivement un meilleur rapport prix / quantité de stockage. Si votre achat n'est pas pressé, il peut être intéressant d'attendre quelques mois pour attendre la prochaine génération de MacBook Air.Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas attendre, sachez qu'il y a régulièrement des offres promotionnelles sur le MacBook Air de 2019, avec des remises qui dépassent souvent la barre des -10%. Il y a également des remises de 15% sur les modèles reconditionnés sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ), mais les stocks sont rarement au rendez-vous. Vous pouvez en tout cas retrouver les meilleurs offres dans notre rubrique Bons Plans , ou les meilleurs tarifs au quotidien sur notre comparateur de prix . Si vous hésitez, n'oubliez pas également que nos forums sont à votre disposition pour accueillir vos questions.