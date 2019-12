Le Mac Pro de 2019, la leçon de réparabilité d'Apple

Pour commencer, le Mac Pro de 2019 peut s'ouvrir sans le moindre outil : il suffit de tourner la poignée pour déverrouiller le châssis, qui glisse sur le haut et permet d'accéder aux composants.Pour accéder aux logements réservés à la mémoire vive, rien de plus simple : il suffit de tirer sur un petit taquet qui permet de retirer le cache de protection. Les barrettes sont directement accessibles et on peut en ajouter ou en remplacer en quelques secondes.Les pieds ne sont tenus que par une simple vis, et il suffit d'une petite clé Allen pour les retirer. Le cas échéant, le remplacement par les petites roulettes (à 480 €) devrait être une opération très rapide.Les cartes et modules, connectés horizontalement à la carte mère verticale, sont également très faciles à retirer. Les cartes d'entrée/sortie sont maintenues par de simples vis cruciformes, et de simples taquets permettent de décrocher les modules de la carte mère.Retirer le conduit du ventilateur — à la main encore une fois — permet d'accéder aux deux barrettes de SSD, modulaires et aisément remplaçables. Le format est malheureusement propriétaire, et seul le SAV d'Apple est habilité à remplacer le stockage du Mac Pro (lire :).Retirer six vis permet de dégager l'énorme module contenant les trois ventilateurs. Un autre module situé à l'avant se retire tout aussi facilement.Le haut-parleur se situe entre les deux séries de barrettes de mémoire vive, et il se retire également sans problème.Retirer le gigantesque dissipateur protégeant le processeur est un peu plus complexe, avec quelques vis T15 Torx Plus visiblement bien cachées. Rien de bien insurmontable toutefois.Une fois quelques nappes déconnectées, la monumentale carte mère peut être glissée en dehors de son châssis.Ouvrir le Mac Pro de 2019 est très simple. Il n'y a pas besoin d'outils complexes. Les composants sont modulaires. Des inscriptions directement imprimées sur les composants ou le châssis permettent de s'y retrouver, et Apple a publié les procédures à suivre sur son site web . iFixit regrette bien sûr que les SSD ne soient pas à un format standard, et que les composants de remplacement ne soient pas disponibles en dehors du circuit officiel d'Apple (et à un tarif correct). Il n'empêche que ce nouvel ordinateur d'Apple a été conçu dans l'optique d'être très facilement démontable et réparable, et c'est un exemple rare dans l'histoire récente de l'entreprise. On ne peut qu'espérer qu'Apple s'inspire de cette réussite dans le cadre de ses autres ordinateurs !