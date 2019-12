Première version bêta pour macOS 10.15.3

Une semaine après la sortie de macOS 10.15.2 , Apple s'attaque à la mise à jour suivante et la première version bêta de macOS 10.15.3 a été envoyée aux développeurs hier soir. Comme pour la précédente version, Apple ne précise pas quelles sont les nouveautés apportées par cette future mise à jour : on ne repère en tout cas pas le moindre changement et il s'agit donc essentiellement de corriger des bugs, comme avec macOS 10.15.2 qui corrigeait de nombreux problèmes de macOS Catalina ; nous ne prendrons certainement connaissance de certains correctifs qu'à la publication des notes de version au moment de l'arrivée de la version finale du système.macOS 10.15.3 entre donc en phase de version bêta en cette toute fin d'année et comme d'habitude, il faudra quelques semaines et plusieurs versions intermédiaires avant d'arrivée à la version finale destinée au grand public.