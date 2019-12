Les premiers benchmarks du Mac Pro de 2019

Les premiers exemplaires du Mac Pro de 2019 sont arrivés chez leurs clients, qui s'empressent de voir ce qu'il a dans le ventre. Littéralement dans le cadre d'iFixit, qui nous a livré son classique démontage hier, et plus métaphoriquement dans le cadre de GeekBench, avec les premiers benchmarks de la nouvelle tour d'Apple. Les scores sont sans grande surprise, avec une belle envolée des performances pour les modèles dotés des processeurs les plus puissants. Le Xeon le plus costaud, avec 28 coeurs, n'est pas encore présent ; le modèle avec 24 coeurs permet déjà d'atteindre 17 733 points en multicoeurs. Le modèle le plus modeste, avec 8 coeurs, est légèrement derrière l'iMac Pro d'entrée de gamme.Plus le nombre de coeurs augmente, plus la fréquence nominale diminue : les scores du Mac Pro en monocoeur ne sont ainsi pas très bons, la nouvelle tour d'Apple se faisant dépasser par des modèles d'iMac, de MacBook Pro et de Mac mini intégrant des coeurs moins nombreux mais plus véloces. Les performances en monocoeur ne devraient toutefois pas réellement intéresser les utilisateurs professionnels, qui achètent justement le Mac Pro pour des calculs exploitant tous les coeurs de la machine.Ces premiers tests nous montrent en tout cas que le Mac Pro d'entrée de gamme ne présente finalement pas une puissance aussi importante qu'on pourrait croire : il peut en effet se faire battre par un "simple" iMac 27" octocoeur qui sera bien moins cher, et le MacBook Pro 16" n'est d'ailleurs pas si loin derrière. L'intérêt du Mac Pro n'est pas seulement dans sa puissance brute, les possibilités d'extension étant nombreuses, mais quitte à se lancer dans l'acquisition d'une tour aussi onéreuse, de nombreux utilisateurs devraient choisir un processeur plus musclé en option.