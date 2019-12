Vers un standard ouvert pour la maison connectée

Le domaine de la domotique regorge de normes différentes, souvent incompatibles entre elles et cela commence à jouer des tours à toutes les entreprises impliquées. Pour un véritable essor de la maison connectée, les fabricants ont besoin d'un standard commun. C'est l'objectif du projet Connected Home over IP , un groupe de travail qui inclut Apple, Amazon, Google et la Zigbee Alliance. Comme l'annonce Apple dans son communiqué de presse publié à l'occasion du lancement de ce groupe, le projetPour la mise au point du standard, le groupe de travail ne réinventera pas la roue : certains éléments déjà en place dans les protocoles des membres partenaires seront réutilisés, dans l'objectif de gagner du temps et de faciliter tant que possible la compatibilité des produits de tous les fabricants avec les solutions d'Apple (Siri), Amazon (Alexa) et Google (Assistant). On sait que le protocole fonctionnera par IP, avec la prise en charge du Wi-Fi 6 (et des versions précédentes) ainsi que du Bluetooth LE. Un premier brouillon de la norme devrait être publié d'ici la fin d'année 2020.Le projet Connected Home over IP ne fera pas disparaître les spécificités des différents fabricants, mais la norme devrait permettre un minimum de standardisation et d'interopérabilité ; un bénéfice à la fois pour les fabricants et les utilisateurs, qui pourrait enfin faire décoller HomeKit et le parc d'objets compatibles. Cette annonce est d'autant plus historique pour la domotique que la Zigbee Alliance inclut de nombreux constructeurs majeurs, comme Ikea, Legrand, SmartThings (Samsung), Signify (Philips Hue) ou encore Somfy. Après quelques années de balbutiements, la domotique semble enfin prête à passer aux choses sérieuses.