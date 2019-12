Apple va-t-elle racheter les puces sans fil de Broadcom ?

Broadcom voudrait se concentrer sur le logiciel et chercherait à vendre une de ses divisions en charge de la conception de puces sans fil, annonce le Wall Street Journal . C'est la division en charge des puces RF, ce qui comprend notamment le GSM, le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore le GPS, qui serait concernée. Broadcom conçoit également des filtres pour les fréquences radio des téléphones cellulaires. Avec des revenus de 2,2 milliards de dollars en 2019, l'activité pourrait valoir jusqu'à 10 milliards de dollars.Le processus de vente n'en serait qu'à ses débuts, mais le nombre de clients potentiel est très limité, à la fois en terme d'intérêt et de budget. Or, Apple est l'un des principaux clients de Broadcom, dont il représente 25% du chiffre d'affaires... Apple est d'autant plus susceptible d'être intéressée qu'elle suit actuellement une stratégie d'internalisation de la conception de certains composants sensibles ; la firme de Cupertino a par exemple récemment racheté l'activité des modems 5G d'Intel , en vue de mettre au point son propre modem en interne.Tout cela est encore très hypothétique, mais cet éventuel rachat s'inscrirait parfaitement dans la stratégie que suit Apple depuis quelques années, et ce n'est pas une opportunité qui se présente tous les jours. Comme pour les modems d'Intel il y a quelques mois, Apple pourrait donc se montrer intéressée et entamer des négociations avec Broadcom. À suivre...