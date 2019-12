Et voilà la première série réellement humoristique d'Apple : « Mythic Quest: Raven’s Banquet », ou « Mythic Quest » pour les intimes, fera son apparition sur Apple TV+ le 7 février, vient d'annoncer Apple par le biais d'un communiqué de presse . L'histoire suit une équipe de développeurs de jeux vidéo. Complètement foutraque, la série créée par Rob McElhenney et Charlie Day et produite par Lionsgate, 3 Arts Entertainment et le studio français Ubisoft présente un sympathique casting, avec notamment le géant F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis en plus de Rob McElhenney qui tient le rôle principal. Les neuf épisodes de 30 minutes de la première saison seront tous disponibles d'un seul coup.Après « Servant » et « Truth Be Told » en cette toute fin d'année, Apple devrait maintenir un rythme de sorties élevé en début d'année 2020. En amont de la sortie de « Mythic Quest », la série « Little America » avec Kumail Nanjiani, dont les toutes premières images ont été dévoilées cette semaine en attendant la première bande annonce, sera lancée le 17 janvier. Un documentaire sur le mouvement LGBTQ appelé « Visible: Out on Television » sera également diffusé à partir du 14 février.