Domotique : le kit de développement de HomeKit devient open-source

Apple a publié cette nuit le code source de HomeKit ADK (Accessory Development Kit), ses outils destinés aux fabricants d'accessoires pour mettre au point des produits compatibles avec HomeKit, sur la plateforme GitHub . Apple a annoncé la nouvelle sur son site web destiné aux développeurs :. Il est globalement désormais possible de mettre au point des accessoires HomeKit sans faire partie du programme payant MFi, même si l'adhésion reste indispensable pour obtenir la certification HomeKit et mettre en avant la compatibilité avec le logo idoine sur un produit vendu dans le commerce.Hier, Apple a annoncé sa participation à un nouveau groupe de travail visant à créer un standard commun entre les différents fabricants pour les accessoires connectés et la domotique en général. Les outils mis en place dans le cadre de HomeKit seront mis à contribution, et la publication sur GitHub du code source de HomeKit ADK nous montre qu'Apple compte bien changer totalement de stratégie sur le sujet. Apple explique en effet avoir publié le code, dont le premier brouillon doit voir le jour en fin d'année 2020.