Apple Pay en retard au Crédit Agricole ?

L'arrivée d'Apple Pay au Crédit Agricole se fera-t-elle avant la fin d'année 2019, comme promis en juin dernier ? Six mois après l'annonce initiale, Apple a officiellement confirmé son accord avec le Crédit Agricole en début de ce mois de décembre, et on peut désormais découvrir un visuel sur la page d'accueil du site de la banque annonçant que le service de paiement mobile d'Apple seraLe mois de décembre est cependant déjà bien avancé, et tout le monde s'apprête à partir en vacances. Trop tard pour un lancement dans les temps ? Sur Twitter, les community managers du Crédit Agricole continuent d'affirmer qu'Apple Pay. Parallèlement, certains employés du groupe auraient parlé à leurs clients d'un report en 2020 . Trois ans et demi après le lancement d'Apple Pay en France , quelques semaines de retard ne feront quoi qu'il en soit pas grande différence.