Bientôt des flashs certifiés MFi pour l'iPhone 11 ?

Il est déjà possible d'utiliser des flashs, lampes stroboscopiques et divers accessoires photographiques avec l'iPhone, mais il faut pour le moment se contenter d'une connexion sans fil (Bluetooth) entre les deux appareils, ce qui n'est pas toujours idéal pour des questions de latence, d'alimentation ou encore d'appairage. Selon 9To5Mac , Apple a commencé à prévenir les fabricants membres de son programme Mfi (« Made for iPhone ») de la prise en charge prochaine des accessoires photographiques branchés par le connecteur Lightning pour l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro.Cette nouveauté permettra une connexion instantanée, une latence minimale, et l'arrivée d'accessoires alimentés directement par l'iPhone, c'est à dire dépourvus de batterie ou de source d'alimentation filaire. Cela ouvrira également la porte à des coques Lightning (à la manière de la Smart Battery Case ) pourvues de leur propre solution d'éclairage. Cette solution devrait être complémentaire ; il sera visiblement toujours possible d'utiliser des accessoires sans fil simultanément avec les accessoires branchés via le connecteur Lightning. Enfin, il devrait être possible pour les fabricants de proposer un bouton pour déclencher l'appareil photo de l'iPhone directement depuis l'accessoire, comme sur la Smart Battery Case.

Lightning Kit for iPhone de Lume Cube

9To5Mac précise que cette prise en charge n'est pas encore effective ; il ne s'agit pour le moment que d'une avant-première pour les fabricants d'accessoires, qui peuvent commencer à se préparer mais pas commercialiser des produits compatibles. Les spécifications définitives ne sont d'ailleurs pas encore disponibles, et Apple n'a pas communiqué de calendrier pour le déploiement de cette nouveauté, qui nécessitera très probablement une mise à jour d'iOS pour fonctionner. Notez bien que cette alléchante nouvelle fonctionnalité devrait vraisemblablement être réservée aux tout derniers modèles de smartphones d'Apple, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone Pro Max, pour des raisons qui ne sont pas précisées.