Mac Pro : l'option 8 To de SSD est disponible

Apple avait promis qu'il serait possible de configurer son Mac Pro de 2019 avec un SSD de 8 To, mais l'option n'était pas disponible au moment du lancement de sa nouvelle tour. Cette nouvelle possibilité a finalement été ajoutée hier soir, et l'option est facturée 3 120 €. Côté cartes graphiques, les options incluant une ou deux Radeon Pro W5700X sont toujours indiquées commeDans la foulée du lancement de cette nouvelle option, le fabricant OWC a annoncé la commercialisation de son Accelsior 4M2 , une solution PCIe qui intègre un SSD M.2 NVMe affichant des débits de 6 Go/s, le tout pour 1 599,99 dollars. En bref, OWC propose une extension deux fois plus rapide (le SSD d'Apple plafonne à 3 400 Mo/s) pour deux fois moins cher, sans toucher au stockage de base embarqué dans le Mac Pro et qui ne peut être modifié que par Apple . D'autres capacités sont proposées à des tarifs plus attractifs : 1 To pour 479,99 dollars, 2 To pour 629,99 dollars, et 4 To pour 949,99 dollars. À moins d'avoir de lourds besoins impliquant des cartes d'extension PCIe, cette solution alternative pourrait séduire de nombreux utilisateurs.