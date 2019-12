Apple TV+ : première bande annonce pour Little America

Après la bande annonce de « Mythic Quest: Raven’s Banquet » hier, c'est au tour de « Little America » de se montrer en images aujourd'hui. La prochaine série d'Apple TV+, qui sera lancée le 17 janvier, a été crée par Kumail Nanjiani (The Big Sick, Silicon Valley) et la scénariste Emily V. Gordon (The Big Sick). Il s'agit d'une série anthologique de huit épisodes de 30 minutes, qui décrit le portrait d'immigrants américains de tous horizons à travers. Indépendance des épisodes oblige, on retrouve un casting très large ; on peut notamment citer John Ortiz, Zachary Quinto et l'actrice française Mélanie Laurent. Apple a déjà renouvelé la série pour une seconde saison.Les annonces se succèdent pour le service de streaming d'Apple, qui aurait connu un bon démarrage mais qui aura besoin de nombreux nouveaux contenus en 2020 pour continuer à susciter de l'intérêt. De nombreux projets sont dans les tuyaux, et Apple devrait continuer à présenter de nouvelles séries tous les mois tout le long de l'année prochaine.