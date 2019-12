Apple élargit son programme de primes pour la découverte de failles dans ses systèmes

Apple l'avait annoncé en août dernier , et le changement est désormais effectif : son programme de primes pour la découverte de failles de sécurité au sein de ses systèmes vient d'être considérablement amélioré. Il y a trois nouveautés principales. Premièrement, la somme reversée peut désormais atteindre 1 million de dollars, avec un bonus de 50% pour les découvertes réalisées dans les systèmes en version bêta. C'est cinq fois supérieur aux anciens montants proposés par Apple. Deuxièmement, le programme couvre désormais tous les systèmes d'exploitation d'Apple ainsi qu'iCloud, alors qu'il était jusqu'ici limité à iOS. Troisièmement, tous les chercheurs seront maintenant éligibles à cet; ils seront reconnus publiquement, et s'il choisissent de reverser leur prime à une organisation caritative, Apple s'engage à reverser la même somme.Cette évolution du programme de primes d'Apple est une excellente nouvelle, à la fois pour motiver les chercheurs et éviter que certains ne soient tentés par la publication de leurs découvertes sur le web sans préavis, ou pire par la revente de ces découvertes à des organisations mal intentionnées. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur ce programme sur la page de l'Apple Security Bounty