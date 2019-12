Apple continue de travailler sur des satellites

Cela fait quelques années — au moins depuis deux ans — qu'une petite équipe planche sur le sujet des satellites sur le campus d'Apple à Cupertino. En 2017, Bloomberg nous apprenait en effet que deux anciens de Google, John Fenwick et Michael Trela, spécialistes du domaine, avaient rejoint Apple pour travailler sur un projet non identifié. Aujourd'hui, Mark Gurman explique sur Bloomberg que le projet aurait depuis pris de l'ampleur, et qu'il pourrait donner ses premiers résultats d'ici cinq ans.Selon Mark Gurman, Apple aurait embauché de nouveaux ingénieurs spécialisés dans l'aérospatiale, les satellites et le design d'antennes. Michael Trela et John Fenwick dirigeraient l'équipe, qui serait sous la responsabilité de Dan Riccio au sein de l'équipe en charge de l'ingénierie de l'iPhone. Les travaux en seraient encore à leurs débuts et tout pourrait encore être annulé, mais Tim Cook considérerait ce projet comme une priorité pour le moment.

Les États-Unis vus depuis l'espace, de nuit — Photo par NASA / NOAA

À quoi ce projet pourrait-il bien servir ? Il y a de multiples pistes, comme la connexion directe avec le parc d'iPhone sans passer par les opérateurs téléphoniques, l'amélioration d'Apple Maps, un service de géolocalisation et de navigation pour une hypothétique Apple Car, ou alternativement pour un système d'exploitation pour véhicule autonome ... Malheureusement, les sources de Mark Gurman restent floues sur les objectifs d'Apple et nous n'en saurons donc pas plus pour le moment. Tout cela est quoi qu'il en soit encore très lointain ; si un tel projet doit aboutir, nous en entendrons à nouveau parler dans les prochains mois et les prochaines années.