Un nouveau type de stabilisateur photo pour l'iPhone en 2020 ?

Apple va-t-elle faire appel à une nouvelle technologie de stabilisation pour les appareils photos de ses iPhone en 2020 ? C'est ce que croit savoir DigiTimes : selon la publication taïwanaise, les prochains smartphones d'Apple pourraient en effet abandonner la stabilisation optique traditionnelle pour basculer sur une technologie baptisée « sensor-shift » qui stabiliserait le capteur lui-même et non l'optique. Ce changement permettrait de gagner en liberté dans la conception des optiques, ce qui devrait permettre d'en améliorer la qualité. D'autres avantages pourraient également être au programme, comme une plus grande liberté de mouvement qui pourrait permettre d'obtenir des photos composites avec un seul appareil photo (à la manière de Deep Fusion).Les détails sur cette nouvelle technologie de stabilisation d'image sont peu nombreux, et DigiTimes n'a pas toujours brillé par la fiabilité de ses sources ; l'idée semble intéressante mais nous attendrons d'en savoir plus avant de nous emballer. Il semble en tout cas acquis que l'iPhone 12 présentera des innovations majeures en terme de photographie l'année prochaine ; plusieurs sources habituellement très fiables anticipent notamment l'arrivée d'une caméra temps de vol , ou caméra 3D, sur les modèles Pro. Ce nouveau capteur infrarouge serait lui aussi d'une grande aide pour la photographie computationnelle, qui combine les données de plusieurs clichés pour créer une image finale de meilleure qualité.