Anti-reflet défectueux du MacBook Pro : Apple fait évoluer son programme SAV

L'affaire remonte à l'année 2015 : certains modèles d'écran du MacBook Pro et du MacBook 12" pouvaient présenter un revêtement anti-reflets défectueux, conduisant au fil du temps à l'apparition de tâches très gênantes sur l'écran de l'ordinateur. Face à l'ampleur du problème, des class actions avaient été lancées et Apple avait fini par mettre en place un programme de réparation afin de prendre en charge gratuitement les modèles concernés même si la garantie initiale était expirée (dans la limite de quatre ans suivant l'achat).Ce programme est toujours en place, mais MacRumors nous apprend aujourd'hui qu'Apple a fait évoluer les modèles concernés. Jugés trop anciens, les modèles datant de 2013 et de 2014 ne sont plus pris en charge par ce programme ; la plupart des unités en circulation sont quoi qu'il en soit déjà en dehors des quatre ans de couverture, mais il reste possible que quelques exemplaires de 2014 encore en stock après la sortie des modèles de 2015 aient été vendus plus tard par certains revendeurs. Les modèles encore concernés par ce programme qualité sont les suivants : les MacBook Pro 13,3" et 15,4" de 2015, 2016 et 2017, et les MacBook 12" de 2015, 2016 et 2017.

Un cas extrême — Via Reddit

Si vous possédez un des modèles encore concernés et que vous constatez des défauts sur le revêtement anti-reflets de l'écran, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que votre ordinateur n'est officiellement plus sous garantie que vous ne pouvez pas obtenir une réparation gratuite. Dans le cadre de ce programme, vous avez bien jusqu'à quatre ans à compter de la date d'achat de votre ordinateur pour demander une remise en état auprès d'un Apple Store ou d'un réparateur agréé. Attention à ne pas attendre trop longtemps : les modèles de 2015 achetés au moment de leur sortie ont ainsi déjà dépassé la date limite.