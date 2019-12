Une bien meilleure latence pour les AirPods Pro

Combien de temps se déroule-t-il entre le moment où vous cliquez sur un bouton ou tout autre élément d'interface déclenchant un son, et le moment où le son en question arrive à vos oreilles ? Le phénomène de latence est très faible lorsque l'on utilise les haut-parleurs intégrés de son iPhone ou de son Mac, et il est également imperceptible lorsque l'utilisateur branche un casque filaire. Avec l'essor des écouteurs et casques sans fil, cette problématique est cependant de retour : la connexion Bluetooth génère un délai qui peut s'avérer gênant.La latence est un problème bien connu des constructeurs, qui ont mis en place quelques astuces pour la contourner. Si vous êtes par exemple en train de lire une vidéo, cette dernière sera lue avec un très léger retard afin de compenser le délai de l'audio et donner l'impression d'une synchronisation parfaite. Ce phénomène est toutefois impossible à éviter pour les interactions en temps réel. Ainsi, si vous lancez un logiciel musical et appuyez sur une touche de piano, il y aura nécessairement un très léger décalage entre le moment ou vous presserez la touche et l'arrivée du son dans l'écouteur.Ce décalage, le développeur et compositeur Stephen Coyle a voulu le mesurer avec précision. Vous pouvez retrouver les détails de l'expérience sur cette page , et les résultats sur le graphique ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, d'impressionnants progrès ont été réalisés par Apple depuis la première génération d'AirPods sortie il y a trois ans. Le passage de la puce Apple W1 à la puce Apple H1 a permis de réduire la latence de 274 ms à 178 ms. Et sur les AirPods Pro, la puce Apple H1 fait des miracles et permet de tomber à 144 ms.Les mesures sont en millisecondes, mais la différence est flagrante pour de nombreux usages, de la création multimédia au jeu vidéo en passant par les plus simples éléments d'interface comme les touches de clavier de l'iPhone. 274 ms, c'est plus d'un quart de seconde de délai pour la première génération d'AirPods ! La latence de 144 ms des AirPods Pro est encore trop élevée pour séduire les professionnels de l'audio et de l'image, mais les progrès réalisés grâce à la puce Apple H1 seront déjà nettement appréciables par le grand public au quotidien.