Apple bientôt plus exigeante pour les apps notariées sur macOS Catalina

Petit à petit, Apple serre la vis. Apple vient d'annoncer sur son site web destiné aux développeurs que la notarisation des applications distribuées en dehors du Mac App Store sera moins permissive sur macOS Catalina à partir de février 2020. Ce concept, mis en place avec macOS 10.14.5 Mojave au printemps dernier, est un système de certification pour les applications du Mac qui ne sont pas directement distribuées sur l'App Store : il permet de s'assurer qu'elles ne contiennent pas de bouts de code malveillants. Avec les premières versions de macOS 10.15 Catalina, Apple tolérait encore certaines approximations par rapport aux exigences permettant d'obtenir cette notarisation. Dès le 3 février prochain, les développeurs n'auront plus droit à l'erreur — les applications notariées avant cette date continueront à être ouvertes par défaut.Lorsque l'utilisateur tente d'ouvrir une nouvelle application sur macOS Catalina, un message d'avertissement prévient l'utilisateur sur la provenance du logiciel en question. Si l'application n'est pas notariée, le système d'exploitation du Mac refuse alors de l'ouvrir pour des questions de sécurité. Si vous êtes confronté à ce refus mais que vous êtes certain de l'origine de l'application, sachez qu'il est aisé de contourner cette limitation : il suffit de faire un clic droit sur l'application puis de cliquer sur Ouvrir pour que le logiciel se lance. L'astuce est simple, mais malheureusement peu intuitive et peu connue du grand public.