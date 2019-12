L'eSIM de l'iPhone bientôt gratuite chez Sosh ?

Le format eSIM s'avère bien pratique lorsque l'on souhaite pouvoir gérer deux lignes téléphoniques sur un seul modèle d'iPhone, pour une utilisation professionnelle ou tout simplement pour pouvoir utiliser une ligne locale en plus de sa ligne française lorsque l'on est en voyage à l'étranger. Jusqu'ici, seul Orange et sa filiale Sosh proposent cette possibilité, et elle est payante : il n'y a pas de supplément mensuel, mais l'activation coûte 10 €. Il semblerait toutefois que le vent soit en train de tourner : depuis le 14 novembre, l'option est toujours officiellement payante, mais une remise équivalente est également appliquée en cas de bascule d'ici le 7 janvier 2020.Si vous êtes chez Sosh et que vous souhaitez libérer votre emplacement pour carte SIM physique afin de pouvoir prendre un autre abonnement, temporaire ou non, vous pouvez donc le faire gratuitement pendant les fêtes de fin d'année. Notez qu'il n'est étrangement toujours pas possible d'ouvrir une ligne directement avec l'eSIM ; il faut toujours opter pour une carte SIM physique (ce qui coûte 10 €), puis demander la bascule vers l'eSIM. Orange avait pourtant promis que les forfaits eSIM seraient lancés d'ici la fin de cette année... L'opérateur semble avoir pris du retard ; rendre la bascule sur l'eSIM définitivement gratuite serait déjà un bon premier pas.