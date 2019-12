De nouveaux étuis pour AirPods Pro sur l'Apple Store

Deux nouveaux modèles d'étuis destinés aux AirPods Pro viennent de faire leur apparition sur la boutique en ligne d'Apple. Le premier a été conçu par Catalyst exclusivement pour Apple. Fabriqué en silicone, il est antichoc (norme militaire 810G) et surtout étanche (IP67, jusqu'à 1 mètre de profondeur), et il intègre un mousqueton pour pouvoir être accroché n'importe où. Un capuchon permet d'accéder au port Lightning pour la recharge filaire, mais l'étui est bien compatible avec la recharge sans fil. Disponible uniquement en noir, l'étui est vendu 29,95 € L'autre modèle a été fabriqué par Incase. Il est cette fois conçu avec un revêtement en Woolenex, qui est. Sous ce revêtement se trouve une coque en polycarbonate pour une meilleure protection. Le port Lightning est directement accessible, et l'étui est bien compatible avec la recharge sans fil. Le noir est la seule couleur disponible, pour un tarif de 29,95 € Ces deux modèles d'étuis peuvent être commandés dès aujourd'hui mais attention, il n'y aura pas du stock tout de suite : qu'il s'agisse du modèle de Catalyst ou de celui d'Incase, les premières livraisons n'auront pas lieu avant le 29 janvier.