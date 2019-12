Les cartes PCIe et le stockage du Mac Pro de 2019

Le Mac Pro de 2019 est très facilement démontable , et il est aisé d'accéder aux deux barrettes de SSD qui peuvent être remplacées en quelques instants et sans outil particulier. Malheureusement, la puce Apple T2 vient compliquer ce processus : ce contrôleur de sécurité empêche en effet tout changement de SSD sans authentification des nouvelles barrettes, et cette tâche ne peut être réalisée que par un technicien certifié . En bref, il n'est possible de changer le stockage du Mac Pro de 2019 qu'auprès d'un Apple Store ou d'un technicien agréé.Le Mac Pro offre cependant d'intéressantes possibilités d'extension grâce à ses multiples connecteurs PCIe. Le site 9To5Mac a réalisé un sympathique petit test nous montrant qu'il y a tout intérêt à ne pas trop se focaliser sur le stockage en option proposé directement par Apple. Nos confrères ont en effet utilisé la carte PCIe SoNNeT M.2 4x4 , un modèle capable d'accueillir quatre SSD au format M.2 NVMe 2280 et d'utiliser le tout en RAID 0. Dans son test faisant appel à des SSD 970 EVO Plus de Samsung, 9To5Mac est parvenu à obtenir des débits en lecture et en écriture s'approchant des 7 Go/s, ce qui est deux fois plus rapide qu'avec les SSD internes d'Apple.En terme de tarif, cette solution est plutôt intéressante : la carte d'extension de SoNNeT coûte (actuellement) 440,59 € chez Amazon, alors que les SSD de 2 To de Samsung sont à 450 € . Soit un total de 2 240,59 € pour une extension de 8 To, là où l'option d'Apple équivalente est facturée 3 120 €. Et bien sûr, il est possible d'être un peu plus modeste en terme de stockage : le SSD 970 EVO Plus de 1 To est ainsi à 209,99 € , soit 4 To pour 1 280,55 € pour une extension de 4 To, au lieu de 1 680 € chez Apple.L'avantage de cette solution est donc aussi pécuniaire, mais pas seulement : en optant pour une carte d'extension, il est possible de changer de SSD à tout moment sans faire appel à Apple, et sans opter pour une solution propriétaire. Ainsi, les barrettes en question pourront tout à fait être réutilisées un jour sur un futur ordinateur, ce qui ne sera pas le cas du stockage d'Apple qui sera définitivement relié au Mac Pro. Notez en revanche que macOS ne peut pas être installé sur un disque PCIe : il reste donc intéressant d'opter pour 1 To de stockage interne (plutôt que 256 Go par défaut) pour avoir un peu plus de confort pour le système et les applications. Mais au-delà, les solutions PCIe devraient faire de nombreux adeptes.