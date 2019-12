Appareils photos pour smartphones : Sony peine à suivre la cadence

Le nombre de smartphones vendus tend à se stabiliser ces cinq dernières années, mais ce n'est pas le cas des appareils photos embarqués en sein de ces derniers. Qu'il s'agisse de l'iPhone ou de smartphones concurrents, le nombre de caméras utilisées augmente sensiblement et les fabricants peinent à suivre la cadence. C'est notamment le cas de Sony, qui fournit par exemple à Apple les trois capteurs arrières de l'iPhone 11 Pro. Et la demande continue d'exploser.Dans une interview donnée à Bloomberg , le responsable de semi-conducteurs du groupe, Terushi Shimizu, annonce que toutes les usines de Sony tournent 24h/24, même pendant les vacances, mais cela serait toujours insuffisant. Sony va doubler ses investissements l'année prochaine, et une nouvelle usine sortira de terre à Nagasaki en 2021., affirme Terushi Shimizu qui précise que

Un capteur temps de vol de Sony

Sony contrôlerait 51% du marché des capteurs photos pour smartphone, et compterait pousser ses parts de marché à 60% en 2025. En 2020, une nouveauté majeure va faire son apparition : la caméra temps de vol, qui permet de cartographier l'environnement du smartphone en trois dimensions grâce à l'émission d'un signal infrarouge et le calcul du temps que met ce dernier pour rebondir sur les différents obstacles de son environnement avant de revenir au capteur. Ce capteur, très utile pour la réalité augmentée et la photographie computationnelle (pour améliorer Deep Fusion, par exemple), devrait bien faire son apparition sur l'iPhone 12 en septembre prochain. La demande restant extrêmement forte et les capacités de production n'augmentant pas aussi vite que Sony le souhaiterait, les prix de ces futurs capteurs devraient les cantonner aux modèles de smartphones les plus haut de gamme.