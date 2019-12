L'iPhone XR, smartphone le plus vendu au monde ?

L'iPhone XR serait le modèle de smartphone d'Apple le plus populaire, et le smartphone le plus vendu dans le monde le trimestre dernier, selon les analystes de Counterpoint . Avec 3% de parts de marché mondiales, le modèle d'iPhone "à encoche" d'entrée de gamme devancerait les A10 et A50 de Samsung, ainsi que le A9 de Oppo. Le chiffre de l'iPhone 11, qui affiche des parts de 1,6%, est à prendre avec le plus grand recul. Cette mesure concerne en effet le troisième trimestre de 2019, qui inclut les mois de juillet, d'août et de septembre ; or, l'iPhone 11 a trouvé le chemin des rayons le 20 septembre et n'a donc été en vente qu'une dizaine de jours sur le trimestre mesuré.Alors que l'iPhone XR occupe la première place de ce classement depuis le quatrième trimestre de 2018, le lancement de l'iPhone 11 à la fin du troisième trimestre de 2019 pourrait donc bientôt lui faire perdre sa couronne, sans doute dès le quatrième trimestre. Même si l'iPhone XR a vu son prix baisser suite à l'arrivée des nouveaux modèles, tous les voyants sont au vert du côté de l'iPhone 11 et Apple aurait même demandé à ses fournisseurs d'augmenter leur production...