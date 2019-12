L'iPad Pro de mars 2020 se montre en rendus 3D

Un an et demi après la sortie des modèles actuels, l'iPad Pro devrait recevoir une révision en début d'année 2020. Plusieurs rumeurs font état d'un lancement en mars , et il se murmure que les nouvelles tablettes professionnelles d'Apple intégreraient un système de triple capteur photo similaire à celui de l'iPhone 11 Pro. Une information confirmée par @OnLeaks, qui en collaboration avec iGeeksBlog a publié des rendus assez précis de ce à quoi les prochains modèles d'iPad Pro devraient ressembler. On retrouve les écrans de 11" et 12,9", des dimensions similaires, et un design globalement très proche de ce que nous connaissons aujourd'hui.@OnLeaks obtient souvent des informations très précises de la part des sous-traitants chinois d'Apple, et les rendus sont généralement réalisés à partir des fichiers utilisés par les fabricants pour l'assemblage des produits en question. Le leaker est ainsi en capacité de fournir les dimensions précises du modèle 11" : 248 x 178,6 x 5,9 mm (ou 7,8 mm en prenant en compte les appareils photos). La tablette actuelle mesure 247,6 x 178,5 x 5,9 mm. La différence pourrait être suffisamment minime pour que les étuis et coques actuels restent compatibles.Parmi les rumeurs au sujet des futures tablettes d'Apple, il a déjà été question d'une caméra temps de vol , ou caméra 3D, qui permettrait à l'iPad Pro de cartographier précisément la pièce dans laquelle il se trouve ; une nouveauté qui serait précieuse pour la photographie computationnelle (Deep Fusion), mais également pour les applications de réalité augmentée. On ne retrouve pas ce nouveau capteur à l'arrière des visuels de @OnLeaks, qui ne semble pas avoir d'informations sur le sujet ; les trois caméras semblent en tout cas rigoureusement identiques à ceux de l'iPhone 11 Pro.En plus des nouveautés relatives aux caméras, l'iPad Pro de 2020 devrait présenter quelques autres améliorations de routine, comme la puce Apple A13X qui devrait encore gagner en puissance, ou encore le Wi-Fi 6 pour des débits sans fil plus rapides. Nous ne nous attendons globalement pas à de nouvelles fonctionnalités qui ne soient pas déjà en place sur l'iPhone, sauf si Apple décide d'inaugurer la caméra temps de vol ou le modem 5G (pour les modèles cellulaires) avec un peu d'avance sur l'iPhone 12. Mais cela reste hautement hypothétique pour le moment !