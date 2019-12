Les premiers flashs MFi pour iPhone arrivent

La semaine dernière, 9To5Mac nous apprenait qu'Apple avait commencé à prévenir les fabricants partenaires du programme MFi (« Made for iPhone ») qu'il serait bientôt possible de créer des accessoires photographiques, notamment des flashs, qui pourraient être pris en charge par l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro via le connecteur Lightning. Hier, Anker a présenté son premier flash pour iPhone qui fera partie de cette nouvelle catégorie de produits. Sans surprise, il sera synchronisé avec le flash de l'iPhone, avec ou sans fil, et il pourra fonctionner avec des applications tierces. Il promet une portée deux fois supérieure et une luminosité quatre fois plus importante que le flash interne de l'iPhone.Ce flash sera disponible durant le mois de janvier (et non dès ce mois de décembre contrairement à ce qui est indiqué sur le visuel) pour la somme de 49 dollars — il devrait être disponible en France par le biais d'Amazon . Anker a visiblement pris un peu d'avance dans l'annonce de ce nouvel accessoire, et il y a fort à parier que d'autres constructeurs se lanceront à leur tour en tout début d'année 2020.