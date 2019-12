Jusqu'à 10 coeurs pour l'iMac en 2020 ?

Faute de pouvoir proposer des évolutions significatives sur le design de ses puces, Intel en augmente le nombre de coeurs. La gravure d'une finesse de 10 nanomètres ne devrait toujours pas être d'actualité pour les ordinateurs de bureau en 2020 pour Intel, qui continuerait donc à décliner son architecture Skylake et ses 14 nanomètres. Sur le haut de gamme, Intel devrait présenter sa gamme Comet Lake-S, avec le processeur Core i5-10600K pour remplacer le Core i5-9600K de l'iMac 27" haut de gamme, et le Core i9-10900K pour succéder au Core i9-9900K qui est aujourd'hui proposé en option sur l'iMac 27".Selon une diapositive interne en fuite , ces nouvelles références devraient respectivement proposer huit et dix coeurs logiques. L'enveloppe thermique devrait grimper jusqu'à 125 W, contre 95 W aujourd'hui, mais une petite ligne précise que les fabricants devraient pouvoir brider la puce à 95 W. Cela permettrait à Apple d'intégrer cette puce dans l'iMac sans en changer le système de refroidissement, au prix d'une fréquence moindre toutefois.Aujourd'hui, seuls les modèles d'iMac les plus haut de gamme sont équipés de puces Intel de neuvième génération ; les autres références se contentent de puces de huitième génération, qui sont équipées de quatre coeurs. Là aussi, il faut s'attendre à une augmentation du nombre de coeurs l'année prochaine : les processeurs équivalents de neuvième génération, qui sont au catalogue depuis quelques mois, sont dotés de six coeurs logiques.Si ces histoires de coeurs ne vous parlent pas beaucoup, sachez que les évolutions des processeurs sont loin d'être les seules nouveautés auxquelles nous nous attendons pour l'iMac de 2020. Au-delà du gain de puissance, nous espérons en effet qu'Apple se lance dans une refonte d'envergure de son tout-en-un, avec l'abandon du traditionnel disque dur et la généralisation des SSD, des marges réduites autour de l'écran, la fin de la transition vers les écrans Retina... Il faudra en revanche encore attendre pour pouvoir découvrir la future gamme, qui pourrait ne pas voir le jour avant le mois de juin 2020 (lire :).