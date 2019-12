Une Apple Watch Series 5 (RED) au printemps 2020 ?

L'Apple Watch Series 5 en aluminium pourrait être déclinée dans un nouveau coloris au printemps 2020 : en plus de l'argent, de l'or et du gris sidéral, Apple pourrait proposer une nouvelle édition rouge, affirment nos confrères de WatchGeneration . Ce modèle porterait la marque PRODUCT(RED), en soutien à l'initiative permettant de collecter de l'argent pour le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Cette Apple Watch rouge serait apparueavec un numéro de référence différent des bracelets PRODUCT(RED) déjà au catalogue.

Montage par WatchGeneration

Selon WatchGeneration, le rouge utilisé serait proche de celui de l'iPod Touch , c'est à dire plutôt vif. Si Apple suit ses habitudes, il s'agirait d'un modèle vendu au même tarif que les coloris habituels, soit à partir de 449 €. Ce ne serait pas la première fois qu'Apple sortirait une déclinaison rouge d'un de ses produits quelques mois après sa sortie ; on se souvient notamment de l'iPhone 8 rouge commercialisé en avril 2018. L'arrivée d'une Apple Watch au coloris aussi voyant serait en revanche une première.