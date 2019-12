Les eGPU de BlackMagic compatibles avec le Pro Display XDR d'Apple

Officiellement, l'écran Pro Display XDR d'Apple n'est compatible qu'avec le Mac Pro de 2019, le MacBook Pro 15,4" de 2018 ou ultérieur, le MacBook Pro 16" et les iMac de 2019. D'autres produits d'Apple, comme le MacBook ou l'iPad Pro , peuvent prendre en charge cet écran mais pas avec sa pleine définition de 6K : il faut se contenter de la 5K. Il existe néanmoins une solution si vous possédez un Mac pourvu de la connectique Thunderbolt 3 : passer par un eGPU de BlackMagic. Aujourd'hui, une mise à jour ( firmware 1.2 ) des Blackmagic eGPU et Blackmagic eGPU Pro permet d'apporter cette pleine compatibilité.La solution est onéreuse ( 695 € pour l'eGPU BlackMagic et 1 359 € pour l'eGPU BlackMagic Pro — indisponible pour le moment) mais il s'agit de la seule alternative si vous comptez pouvoir utiliser le Pro Display XDR en 6K avec une machine Thunderbolt 3 qui n'est pas nativement compatible. Pour mettre à jour votre eGPU BlackMagic, vous devez télécharger la nouvelle version du firmware à cette adresse