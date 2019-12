Mac Pro de 2019 : installez la RAM vous-même !

Ajouter ou remplacer des barrettes de mémoire vive sur le Mac Pro de 2019 est une opération extrêmement simple. Les douze emplacements de mémoire sont en effet aisément accessibles par l'utilisateur : il suffit de retirer le châssis et deux petits caches de protection, sans besoin du moindre outil. Faire évoluer la mémoire vive du Mac Pro après son achat est donc un jeu d'enfant, mais cette opération a également son intérêt dès l'achat de la machine : acheter et installer vos barrettes de mémoire vous-même peut vous faire économiser quelques centaines voire quelques milliers d'euros.Pour votre Mac Pro de 2019, vous avez besoin de modules DIMM de type DDR4 cadencés à 2 933 MHz avec code de correction d’erreur (ECC). Vous pouvez obtenir plus d'infos sur les modules en question sur cette page du site d'Apple . Sachez que les modèles de Mac Pro de 2019 sont limités à 768 Go si le processeur intègre 8, 12 ou 16 coeurs ; seuls les modèles 24 et 28 coeurs permettent de grimper jusqu'à 1,5 To. Le Mac Pro prend en charge les modules DIMM à registres (R-DIMM) ou à charge réduite (LR-DIMM), mais pas les deux simultanément ; la tour d'Apple intègre par défaut des modules R-DIMM pour les configurations jusqu’à 192 Go (6 x 32 Go), et des modules LR-DIMM pour les configurations de 384 Go (6 x 64 Go) ou plus. Notez que les barrettes doivent toujours être installées par paires, en respectant les emplacements décrits sur le schéma ci-dessous.Il est possible d'intégrer au Mac Pro des barrettes de différentes capacités, ce qui peut être intéressant pour faire des économies en conservant les quatre barrettes de 8 Go fournies par défaut avec le modèle d'entrée de gamme. Dans ce cas, il faut insérer les barrettes des moins aux plus capacitaires selon les canaux décrits sur le schéma ci-dessous.Comme nous venons de le voir, le Mac Pro d'entrée de gamme est fourni avec 32 Go de RAM, décomposés en quatre barrettes de 8 Go. Sans remplacer les modules déjà fournis, il reste donc huit emplacements de disponibles. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il est par exemple possible de vous offrir chez Crucial des barrettes de 8 Go pour 64,79 € , de 16 Go pour 97,19 € , de 32 Go pour 181,19 € ou encore de 64 Go pour 362,39 € — vous pouvez retrouver des tarifs similaires sur Amazon . Il ne s'agit que d'un exemple, le Mac Pro pouvant bien sûr accepter des barrettes d'autres marques, mais il permet de se faire une bonne idée des économies possibles. Pour rappel, voici les tarifs des options proposées par Apple :En conservant les 32 Go de RAM déjà fournis par Apple sur le Mac Pro d'entrée de gamme, il est ainsi possible de s'offrir une configuration intégrant 96 Go de RAM en ajoutant quatre barrettes de 16 Go pour un total de 388,76 € (au cours du jour de la rédaction de cet article). Cette option, Apple la facture 1 200 € ! En remplissant tous les emplacements encore disponibles avec des barrettes de 16 Go, il est possible de monter à 160 Go pour un supplément de 777,52 € ; Apple facture par exemple 3 600 € pour 192 Go. Et bien sûr, il est possible d'opter pour des barrettes de 32 Go, de 64 Go ou même de 128 Go, de retirer les barrettes fournies par défaut pour les remplacer par des modèles plus capacitaires... Chacun fera selon sa situation mais les économies seront quoi qu'il en soit substantielles.Si vous comptez investir dans un Mac Pro de 2019, nous ne pouvons donc que vous conseiller de ne pas passer par Apple pour augmenter la mémoire vive de votre machine ; installer la RAM supplémentaire vous-même est très simple et vous permettra de faire d'importantes économies.