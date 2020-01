Bonne année 2020 à tous !

Non. Ça ne parle ni d'écrans, ni de design, ni de mégahertz, ni de capteurs, ni de rien de technologique. Puis faut trouver une image d'illustration, si possible pas sur Google Images, un message pas trop gnangnan, et là on arrive au bout et on n'a toujours écrit que trois lignes. Je maîtrise pas. Je préfère presque une news sur des nouveaux bracelets d'Apple Watch sortis par surprise à 22h, tiens. Et j'ai déjà écrit un truc un peu mignon pour Noël, ça suffit pas ? Non ?Une rétrospective alors. Oh oui une rétrospective ! Ah mais c'est long ça. Les gens ils en sont déjà au champagne. Ou pas. Les huitres ? Puis de toutes façons ils le savent bien ce qui s'est passé : plein de nouveautés matérielles du Mac de l'iPhone de l'iPad des AirPods et j'en passe, plein de nouveaux services de la musique des jeux, Apple Pay dans des banques improbables et n'oublions pas Jennifer Aniston. Bref, ça a été fichtrement intense et ça va pas aller en s'arrangeant.Alors une annonce ? Justement... Oui. Enfin pas trop : la dernière fois que je me suis prêté à l'exercice, c'est sorti avec un an de retard et ça n'avait rien à voir avec le projet initial. Mais tout du moins, une déclaration d'intention : en 2020 on va tenter des choses, et notamment de faire rentrer de nouvelles plumes. C'est un sacré défi, parce qu'en dehors d'Alex-à-la-régie-qu'on-salue, à la rédac il n'y a qu'une seule personne. Et elle a ses petites habitudes !

Ah, merci Google !

Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Mais pas ce soir, parce que ce soir c'est avec les copains. Pour fêter l'année qui vient de s'écouler, qu'on a tous traversé comme on pouvait, et pour se souhaiter le meilleur pour l'année à venir. Chers lecteurs, nous vous souhaitons à tous une très belle année 2020.