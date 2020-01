Le premier PC avec écran Mini LED en approche

Nous voici au début du mois de janvier, et les fabricants ne vont pas attendre pour présenter leurs premières nouveautés de l'année. Le traditionnel CES de Las Vegas se tiendra en effet dès la semaine prochaine, et nous devrions comme chaque année y découvrir une avalanche de nouveautés. Apple n'y tiendra pas de stand malgré la participation à une conférence sur le respect de la vie privée, mais il est toujours intéressant d'observer ce qui se trame chez les autres constructeurs. Chez MSI par exemple, on s'apprête à commercialiser le tout premier ordinateur portable équipé d'un écran Mini LED, le Creator 17.Un écran Mini LED, qu'est-ce que c'est ? Il ne faut pas confondre cette technologie de rétroéclairage avec les célèbres écrans OLED, qui sont eux dépourvus de rétroéclairage et dont les pixels émettent leur propre lumière. Un écran Mini LED est en effet toujours un écran LCD, mais avec de minuscules LED dédiées au rétroéclairage dont il est possible d'éteindre certaines zones. Ainsi, un écran Mini LED peut présenter des noirs bien plus profonds que sur un écran LCD classique, sans présenter les importants surcoûts d'une dalle OLED. Par rapport à une dalle LCD, les écrans Mini LED sont également plus fins, moins consommateurs, et peuvent offrir une luminosité encore supérieure.Chez MSI, le Creator 17 disposera de 240 zones de « local dimming », c'est à dire de zones de rétroéclairage pouvant être modulées ou éteintes. Tout en annonçant donc des noirs de très belle qualité, MSI promet une luminosité pouvant atteindre 1 000 nits. C'est deux fois plus lumineux que le MacBook Pro 16 pouces ! Le tout avec la prise en charge de l’espace colorimétrique DCI-P3, bien entendu.Toutes les caractéristiques techniques de l'ordinateur n'ont pas encore été annoncées par MSI, qui en garde sous le coude pour le CES, mais là n'est pas le sujet ; ce qui est important à retenir ici, c'est que les écrans Mini LED vont commencer à arriver au sein des ordinateurs. Chez Apple, la technologie n'est pour le moment utilisée que sur l'écran Pro Display XDR, mais on pourrait la voir débarquer sur le MacBook Pro 16" et l'iPad Pro d'ici la fin de l'année ou début 2021 au plus tard.