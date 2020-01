GPU : Imagination annonce un nouvel accord avec Apple

Mise à jour 11:26 :

Selon AnandTech, Apple utiliserait toujours certains éléments de propriété intellectuelle d'Imagination au sein de ses propres puces, ce qui pourrait justifier la mise en place d'un nouvel accord. Cela n'explique en revanche pas pourquoi Apple aurait accès à des ressources plus importantes qu'auparavant.

Alors ça, c'est une sacrée surprise. Par le biais d'un communiqué de presse , Imagination Technologies vient d'annoncer avoir signé un nouvel accord de licence pluriannuel avec Apple, qui continuera donc d'avoir accès aux technologies développées par l'entreprise pour les années à venir — Imagination évoque même unqu'auparavant. Pendant de nombreuses années, Apple et Imagination ont été très proches, la firme de Cupertino utilisant notamment les puces graphiques PowerVR au sein de l'iPhone. Puis Apple s'est lancée dans la conception de ses propres puces graphiques, a cessé de collaborer avec Imagination tout en recrutant bon nombre de ses salariés britanniques... La crise a failli être fatale pour Imagination, qui a finalement été été revendu à un fonds d'investissement chinois quelques mois plus tard.Imagination a depuis tenté de se réinventer et l'entreprise a le mois dernier annoncé ses puces IMG A-Series , qui promettent un grand bond en avant par rapport aux précédents GPU de la marque : performances multipliées par 2,5, calculs d'intelligence artificielle 8 fois plus rapides, 60% de consommation électrique en moins... Cette nouvelle gamme est destinée à des usages variés, des appareils mobiles aux serveurs en passant par l'automobile.Apple a-t-elle vu dans cette nouvelle gamme de puces une opportunité à saisir pour ses appareils mobiles ? Pourrait-elle être intéressée par ces nouvelles technologies pour autre chose que l'iPhone, comme l'éventuel Mac ARM qui pourrait voir le jour dès cette année 2020 ? Le communiqué de presse d'Imagination est laconique, et Apple n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet : nous n'en saurons donc pas plus pour le moment. Cet accord est en tout cas inattendu et franchement surprenant, alors qu'Apple cherche de plus en plus à internaliser la conception des composants les plus sensibles. Voilà un revirement à suivre de près, et qui fera sans doute parler de lui dans les prochains mois.